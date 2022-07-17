Западных запасов вооружений не хватит на длительную войну – глава Northrop Grumman

Западные страны не создавали запасов вооружений в расчете на длительные и интенсивные военные действия, поэтому компаниям по производству оружия нужны новые ориентиры от военных ведомств. Об этом заявила исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден, пишет Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава одной из крупнейших в мире компаний, выполняющей подряды Пентагона, предупредила, что имеющиеся запасы оружия не были созданы для ведения длительной войны и призвала западные правительства дать "четкий сигнал о спросе", чтобы понять, сможет ли военная промышленность и далее обеспечивать нужные темпы поставки вооружений.

"Я бы не сказала, что наши склады пустеют, но если нам дадут прогноз, что такой же уровень поставок продержится еще пару лет, это будет определенно не то, на что мы опирались при создании запасов", — сказала Уорден.

Northrop Grumman производит пушки Bushmaster и боеприпасы среднего калибра, которые поставляются ВСУ из правительственных запасов США. Созданный компанией самолет RQ-4 Global Hawk выполняет по заданию Пентагона и НАТО регулярные разведывательные полеты вдоль границы Украины.

Raytheon, еще один крупный оборонный подрядчик, который производит ПЗРК Stinger, тоже дал понять, что компании потребуется "некоторое время" для выполнения нового заказа (в мае Пентагон впервые за 18 лет заказал 1300 комплексов).

Военные подрядчики США постоянно находятся на связи с Пентагоном, обеспечивая в том числе поставки для Украины, сказала Уорден.

При этом она отметила, что поставки комплектующих пока отстают от заявлекнных потребностей. Ощущается нехватка электронных компонентов, таких как кабели, разъемы и блоки питания, время получения таких деталей "удвоилось или утроилось", сказала Уорден.

Другой проблемой она назвала обеспечение безопасности микропроцессоров, потому что в некоторых военных системах до сих пор используются технологии, которым уже несколько десятков лет. Уорден считает, что у отрасли есть "два или три года, чтобы определить, как включить электронные компоненты нового поколения в уже отлаженные системы".

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.