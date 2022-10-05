Запорожская АЭС "висит" на одной линии энергопередачи, это ненадежно – глава МАГАТЭ 

Подача электроэнергии на временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС сейчас очень ненадежна. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает The Guardian.

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"Ситуация с внешним энергопитанием станции остается крайне нестабильной. На данный момент внешнее подключение есть, но оно, я бы сказал, хрупкое, есть только одна линия, питающая станцию", – сказал Гросси, выступая по телефону из Украины перед участниками Форума энергетической разведки в Лондоне.

Он также подтвердил, что намерен отправиться в Россию для переговоров об организации зоны безопасности вокруг украинских АЭС.

30 сентября, около 16:00, генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова похитили российские оккупанты по дороге от станции до Энергодара. Через несколько дней его отпустили, выслав за пределы оккупированной территории.

После этого в МАГАТЭ заявили, что Мурашов не сможет исполнять обязанности начальника станции. Президент Энергоатома Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей директора ЗАЭС.

3 октября в Москве зарегистрировали АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В Энергоатоме назвали это решение ничтожным.

Сергій Бережний

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