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Запорожская АЭС "висит" на одной линии энергопередачи, это ненадежно – глава МАГАТЭ 

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 17:48
Запорожская АЭС
Рафаэль Гросси (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Подача электроэнергии на временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС сейчас очень ненадежна. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает The Guardian.

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"Ситуация с внешним энергопитанием станции остается крайне нестабильной. На данный момент внешнее подключение есть, но оно, я бы сказал, хрупкое, есть только одна линия, питающая станцию", – сказал Гросси, выступая по телефону из Украины перед участниками Форума энергетической разведки в Лондоне.

Он также подтвердил, что намерен отправиться в Россию для переговоров об организации зоны безопасности вокруг украинских АЭС.

Сергій Бережний
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МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность
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