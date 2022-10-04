После похищения россиянами Мурашов не сможет остаться директором ЗАЭС – МАГАТЭ

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов после освобождения не может выполнять обязанности руководителя ЗАЭС. Об этом сообщается в официальном Twitter МАГАТЭ.

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3 октября россияне выпустили Мурашова после протестов МАГАТЭ и, как сообщил Энергоатом, выставили его за пределы временно оккупированной территории.

МАГАТЭ неизвестно, кто заменит Мурашова в должности.

Агентство сообщает, что на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для консультаций по согласованию и скорейшему созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

Ранее Гросси заявил, что задержание Мурашова оказывает "очень значительное влияние по крайней мере на два из семи ключевых аспектов безопасности" ядерных объектов.

30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.

МИД назвал похищение Мурашова очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права.

Сергій Бережний

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