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После похищения россиянами Мурашов не сможет остаться директором ЗАЭС – МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 21:34
После похищения россиянами Мурашов не сможет остаться директором ЗАЭС – МАГАТЭ - Фото
Игорь Мурашов (Фото: Энергоатом)

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов после освобождения не может выполнять обязанности руководителя ЗАЭС. Об этом сообщается в официальном Twitter МАГАТЭ.

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3 октября россияне выпустили Мурашова после протестов МАГАТЭ и, как сообщил Энергоатом, выставили его за пределы временно оккупированной территории. 

МАГАТЭ неизвестно, кто заменит Мурашова в должности.

Агентство сообщает, что на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для консультаций по согласованию и скорейшему созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

Ранее Гросси заявил, что задержание Мурашова оказывает "очень значительное влияние по крайней мере на два из семи ключевых аспектов безопасности" ядерных объектов.

Сергій Бережний
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МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность Игорь Мурашов
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