После похищения россиянами Мурашов не сможет остаться директором ЗАЭС – МАГАТЭ
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов после освобождения не может выполнять обязанности руководителя ЗАЭС. Об этом сообщается в официальном Twitter МАГАТЭ.
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3 октября россияне выпустили Мурашова после протестов МАГАТЭ и, как сообщил Энергоатом, выставили его за пределы временно оккупированной территории.
МАГАТЭ неизвестно, кто заменит Мурашова в должности.
Агентство сообщает, что на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для консультаций по согласованию и скорейшему созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.
Ранее Гросси заявил, что задержание Мурашова оказывает "очень значительное влияние по крайней мере на два из семи ключевых аспектов безопасности" ядерных объектов.
- 30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.
- МИД назвал похищение Мурашова очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права.
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