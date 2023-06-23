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Запорожская ОВА сообщила о последствиях российских ударов: есть погибший и раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 14:35
Запорожская ОВА сообщила о последствиях российских ударов: есть погибший и раненые – фото - Фото
Обстрел оккупантов (Иллюстративное фото: EPA)

В результате российского террора в Запорожской области погибли и ранены. Также есть разрушения, сообщил глава Запорожской ОВ Юрий Малашко.

"С самого утра российские террористы атакуют мирное население", – написал он.

В Малой Токмачке во время артиллерийского удара оккупантов погиб 35-летний местный житель.

В селе Приморское трое жителей области, женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина, получили ранения в результате российских обстрелов.

В Воздвижевке российскими снарядами разрушены три домовладения, местный житель получил ранение средней тяжести.

Россияне нанесли удары по Орехову управляемыми авиабомбами, а по селу Преображенцы – запрещенными кассетными снарядами.

Были повреждены частные дома и многоэтажки, информации о пострадавших в настоящее время нет.

Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація
  • Ночью на 23 июня российские захватчики нанесли ракетные удары по Украине. В частности, были "прилеты" в Запорожье, также взрывы раздавались в Хмельницкой области.

Смотрите также: Атака на Запорожье. Появилось видео последствий ракетного удара по пригороду

Артём Джерипа
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