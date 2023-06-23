Запорізька ОВА повідомила про наслідки російських ударів: є загиблий та поранені – фото

Унаслідок російського терору у Запорізькій області є загиблі та поранені. Також є руйнування, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"З самого ранку російські терористи атакують мирне населення", – написав він.

У Малій Токмачці під час артилерійського удару окупантів загинув 35-річний місцевий житель.

У селі Приморське троє мешканців області, жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік, отримали поранення унаслідок російського обстрілу.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння, місцевий мешканець отримав поранення середньої тяжкості.

Росіяни завдали ударів по Оріхову керованими авіабомбами, а по селу Преображенці – забороненими касетними снарядами.

Було пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки, інформації про постраждалих наразі немає.

Вночі проти 23 червня російські загарбники завдали ракетних ударів по Україні. Зокрема, були "прильоти" у Запоріжжі, також вибухи лунали на Хмельниччині.

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