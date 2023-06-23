Запорізька ОВА повідомила про наслідки російських ударів: є загиблий та поранені – фото
Унаслідок російського терору у Запорізькій області є загиблі та поранені. Також є руйнування, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"З самого ранку російські терористи атакують мирне населення", – написав він.
У Малій Токмачці під час артилерійського удару окупантів загинув 35-річний місцевий житель.
У селі Приморське троє мешканців області, жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік, отримали поранення унаслідок російського обстрілу.
У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння, місцевий мешканець отримав поранення середньої тяжкості.
Росіяни завдали ударів по Оріхову керованими авіабомбами, а по селу Преображенці – забороненими касетними снарядами.
Було пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки, інформації про постраждалих наразі немає.
- Вночі проти 23 червня російські загарбники завдали ракетних ударів по Україні. Зокрема, були "прильоти" у Запоріжжі, також вибухи лунали на Хмельниччині.
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