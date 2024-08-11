Запорожская АЭС. Превышения радиации не зафиксировано, ведется постоянное наблюдение – ОВА

Пожар на Запорожской АЭС (Скриншот из видео)

После устроенного РФ пожара на территории временно оккупированной Запорожской атомной станции замеры воздуха не показали превышения уровня радиации, ведется постоянное наблюдение. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

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По его словам, власти держат ситуацию в Никополе на контроле, привлечены все соответствующие службы, а замеры воздуха не показали превышения уровня радиации – ведется постоянное наблюдение за этим.

Чиновник просит местных жителей сохранять спокойствие.

"Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и устрашения. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", – отметил он.

ОБНОВЛЕНО 22:33. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 22:30 не зафиксированы изменения радиационного состояния в районе ЗАЭС, также не обнаружены радионуклиды техногенного происхождения.

Ситуацию у станции усиленно мониторят, посты Укргидрометцентра работают в оперативном режиме, чтобы своевременно отслеживать радиационный фон, отметил Клименко.

Никополь – город в Днепропетровской области, который находится на правом берегу бывшего Каховского водохранилища. На левом берегу, северо-восточнее Никополя, расположена Запорожская АЭС во временно оккупированном Энергодаре:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Вечером глава Никопольской райадминистрации со ссылкой на собственные источники сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве в градирне оккупированной ЗАЭС, сейчас сам объект работает в штатном режиме.

Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

Украина ожидает реакции мира и международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, сообщил президент.

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