Запорізька АЕС. Заміри не показали перевищення радіації, ведеться постійне спостереження – ОВА

Пожежа на Запорізькій АЕС (Скриншот з відео)

Після влаштованої РФ пожежі на території тимчасово окупованої Запорізької атомної станції, заміри повітря не показали перевищення рівня радіації, ведеться постійне спостереження. Про це повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, влада тримає ситуацію у Нікополі на контролі, залучені усі відповідні служби, а заміри повітря не показали перевищення рівня радіації – ведеться постійне спостереження за цим.

Посадовець просить місцевих жителів зберігати спокій.

"Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження", – зазначив він.

ОНОВЛЕНО 22:33. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 22:30 не зафіксовано змін радіаційного стану в районі ЗАЕС, також не виявлено радіонуклідів техногенного походження.

Ситуацію поблизу станції посилено моніторять, пости Укргідрометцентру працюють в оперативному режимі, аби своєчасно відстежувати радіаційний фон, зазначив Клименко.

Нікополь – місто у Дніпропетровській області, що знаходиться на правому березі колишнього Каховського водосховища. На лівому березі, північно-східніше Нікополя, розташована Запорізька АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Ввечері очільник Нікопольської райадміністрації з посиланням на власні джерела повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості в градирні окупованої ЗАЕС, наразі сам об'єкт працює у штатному режимі.

Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео.

Україна чекає на реакцію світу та міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ, повідомив президент.

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