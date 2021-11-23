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Заработал сводный штаб защиты границ Украины. Обещают экстренную связь с Кабмином и Радой

23.11.2021, 13:11
Заработал сводный штаб защиты границ Украины. Обещают экстренную связь с Кабмином и Радой - Фото
Граница (Фото - ГПСУ)

Сегодня, 23 ноября, начал работу межведомственный штаб координации действий силовых органов по защите государственной границы. Его основная функция – противодействие возможному миграционному кризису на границе, сообщает Правительственный портал.

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Руководить работой нового ведомства будет первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

"В случае острой необходимости реализации отдельных задач при реагировании на ситуации, которые будут возникать непосредственно на границе, штаб должен немедленно выносить предложения для рассмотрения правительством или Верховной Радой", – объясняют в ведомстве.

Штаб будет координировать сотрудничество национальных силовых органов с местными чиновниками, чтобы обеспечить максимальную готовность к активной защите границы. Первый пример действий – отработка миграционного кризиса Беларусь-ЕС.

В состав штаба входят представители МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГТС, МИД, Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, командований ВСУ и СБУ. В работе примет участие уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

К работе штаба будут привлечены организации, которые занимаются вопросами мигрантов.  Запланировано также взаимодействие с международными специалистами.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
  • 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза. После того, как их не пропустили польские службы, мигранты разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. 
  • 16 ноября 2021-го во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.
  • 19 ноября этого же года польские пограничники и полицейские заявили, что мигранты покинули стихийный лагерь, который они разбили на территории Беларуси у польского пропускного пункта Кузница. 

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Яна Катасонова
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