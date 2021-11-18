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Беженцы | Группа сирийских мигрантов полтора месяца блуждала по лесу в Польше, погиб ребенок

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 20:31
Группа сирийских мигрантов полтора месяца блуждала по лесу в Польше, погиб ребенок - Фото
На месте ночной спасательной операции (Фото - Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM)

В Польше возле границы с Беларусью спасатели обнаружили беженцев из Сирии: двое были ранены, годовалый ребенок погиб. Об этом в Twitter сообщает PCPM (группа быстрого реагирования в ситуациях гуманитарных кризисов, созданная при Польском центре международной помощи).

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"После 2:26 мы получили сообщение, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь. На месте выяснилось, что пострадали три человека. Они пробыли в лесу 1,5 месяца! У молодого человека сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины – ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", сказано в сообщении.

Как сообщает польское радио RMF24, группа спасателей PCPM начала работать возле границы два дня назад в рамках инициативы "Медики на границе". Член группы Александра Рутковска рассказала журналисту радиостанции, что наиболее частые случаи – переохлаждение и простуда.

"Мы опасаемся, что таких ситуаций будет больше, что состояние пострадавших будет еще более тяжелым из-за ухудшения погоды, и наша помощь будет еще более необходима", сказала Рутковска.

По данным беларуской Радыё Свабода, на 13 ноября были установлены 10 случаев гибели беженцев по обе стороны границы Беларуси и Польши. 

Группа сирийских мигрантов полтора месяца блуждала по лесу в Польше, погиб ребенок

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Сергей Бережной
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граница польша беларусь мигранты спасатели
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