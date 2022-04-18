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Защитники Мариуполя будут обороняться до последнего, и это будет победа – глава ГУР МО

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 05:34
Защитники Мариуполя будут обороняться до последнего, и это будет победа – глава ГУР МО - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Защитники Мариуполя не сдадутся россиянам. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

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Буданова спросили, не напоминает ли об Иловайской трагедии призыв России к украинским военным, которые сейчас защищают Мариуполь, сдаться.

"На наш взгляд, это очень напоминало операцию в Иловайске. Это во-первых. Во-вторых, я совершенно уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего. И я абсолютно уверен, что "обороняться до последнего" – это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет освобожден. Деблокирован и освобожден. А наши парни, все, кто там находится, они настоящие герои", – сказал глава ГУР МО.

Буданов опроверг информацию, что группировка оккупантов, окруживших Мариуполь, ослаблена.

"Группировка – какая была, такая и остается. И они постоянно пытаются штурмом взять этот город", – сказал Буданов.

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Наталия Медведева
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Кирилл Буданов мариуполь
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