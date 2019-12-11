"Зашкваренные активисты, писаки". Суд Вовка повеселил соцсети

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Окружной админсуд Киева (ОАСК) распространил резкое заявление с опровержением информации о том, что поводом для дисциплинарного производства против судьи ОАСК Евгения Аблова было его решение по акциям массового протеста на Майдане в 2013-2014 гг.

"С полной мерой компетентности и ответственности заявляем: это ложь! Информация зашкваренных активистов-предпринимателей абсолютно недостоверна. Она совершенно не соответствует обстоятельствам дела. Хотя, мы прекрасно понимаем, что безграмотные писаки клевещут умышленно, отрабатывая свои грязные гонорары и выполняя задания по дискредитации судьи Аблова и всего ОАСК", - заявили в суде.

В ОАСК отметили, что открытое Высшим советом правосудия дисциплинарное дело против Аблова "совершенно не связано с событиями 2013-2014 годов", а касается правомерности его самоотвода.

В суде считают распространение недостоверной информации об этом деле "попытками дискредитации суда".

Как сообщали в 2017 г Наші гроші со ссылкой на члена общественного совета при НАБУ Романа Маселко, судья Аблов прославился тем, что во время Майдана за пять часов рассмотрел дело и обязал Беркут разогнать активистов, что они и попытались сделать в ночь с 10 на 11 декабря 2013 г.

В соцсетях сегодняшнее заявление ОАСК вызвало бурную реакцию.

"Это не фейк. Это реальный пресс-релиз одного известного суда. Живите теперь с этим", - написал юрист Михаил Жернаков.

Галина Чижик из Центра противодействия коррупции сообщила, что с коллегами разбирает релиз ОАСК на цитаты.

Андрей Зинченко назвал заявление суда "днищем".