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Заставляли идти по минному полю. Оккупанту сообщили о подозрении в убийстве жителя Ирпеня

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 17:51
Заставляли идти по минному полю. Оккупанту сообщили о подозрении в убийстве жителя Ирпеня - Фото
Скриншот с видео

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении российскому военнослужащему в расстреле безоружного жителя Ирпеня. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Следствие установило, что перед убийством российские военные издевались над мужчиной, заставляли ходить по заминированному участку леса, а затем, когда он находился в беспомощном состоянии со связанными за спиной руками, расстреляли его из автоматического оружия.

Заставляли идти по минному полю. Оккупанту сообщили о подозрении в убийстве жителя Ирпеня

В полиции напомнили, что в марте вооруженные силы РФ оккупировали Ирпень и организовали свой штаб в одном из жилых комплексов.

Во время оккупации россияне совершали обход по квартирам домов, расположенных на территории комплекса, чтобы выявить патриотически настроенных граждан Украины. К местным жителям военные преступники применяли физическое и психологическое насилие, пытали, избивали и убивали, отметили в Нацполиции.

  • С первых дней вторжения российские войска продвинулись в Киев по нескольким направлениям и на северо-западном погрязли в героической обороне пригородов: Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Мощуна и Горенки. Некоторые из этих еще в феврале современных населенных пунктов сейчас частично или полностью превратились в руины.
  • Ирпень был освобожден 28 марта.
Вадим Ребрина
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