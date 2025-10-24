Завербовал Вагнер: Британия осудила группу за поджог склада с товарами для Украины

В Лондоне осудили шестерых обвиняемых в поджоге склада, с которого Украине отправлялась гуманитарка и StarLink

Эмблема террористической Группы Вагнера (Скриншот из видео)

В Великобритании тюремные сроки получила группа мужчин за поджог склада в Лондоне, который поставлял товары в Украину. За преступлением стояла террористическая Группа Вагнера, передаёт агентство Bloomberg.

Поджог склада в восточном Лондоне произошел в марте 2024 года – объект использовался для поставки гуманитарной помощи и спутникового оборудования StarLink в Украину. Преступление нанесло ущерб на сумму более чем 1 млн фунтов ($1,3 млн).

В пятницу, 24 октября, лондонская судья Чима Грабб приговорила 21-летнего главаря Дилана Эрла к 17 годам тюрьмы за поджог и помощь иностранной разведке. Его сообщник, Джейк Ривз, получил 12 лет, а четыре других фигуранта были осуждены на срок от семи до 10 лет.

Как отметила Грабб, дело касалось попыток России повлиять на Британию, используя молодых мужчин, готовых быть радикализированными и предать свою страну ради легких денег.

Судья отметила, что у предыдущих поколений было бы "очень простое определение таких действий – измена". Она добавила, что приговоры отражают "настоящую цену легких денег".

Среди фигурантов также есть 20-летний Эштон Эванс, который получил 9 лет тюрьмы, за неразглашение отдельного неудачного плана нападения и похищения владельца ресторана и винного магазина, который является активным критиком диктатора РФ Владимира Путина. Судя по деталям, речь идет о бывшем российском предпринимателе Евгения Чичваркина.

Шестеро осужденных являются первой группой лиц, наказанных согласно британскому Закону о национальной безопасности 2023 года, который предоставил властям больше полномочий для юридического преследования за современную шпионскую деятельность и расширил перечень того, что может считаться угрозой национальной безопасности, включая кражу коммерческих тайн.

Осужденный глава группы Эрл, был одиноким человеком и наркоманом, который проводил большую часть времени в Интернете, когда его завербовала Группа Вагнера.

Мужчина был "легкой добычей для очень опытных агентов" террористической организации, которые действовали как посредники (прокси) РФ, заявил адвокат осужденного.