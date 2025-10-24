Завербував Вагнер: Британія засудила групу за підпал складу з гуманітаркою та StarLink для України

У Лондоні засудили шістьох обвинувачених у підпалі складу, з якого відправлялася підтримка Україні

Емблема терористичної Групи Вагнера (Скриншот з відео)

У Великій Британії тюремні терміни отримала група чоловіків за підпал у Лондоні складу, який постачав товари до України. За злочином стояла терористична Група Вагнера, передає агенція Bloomberg.

Підпал складу у східному Лондоні стався у березні 2024 року – об'єкт використовувався для постачання гуманітарної допомоги та супутникового обладнання StarLink до України. Злочин завдав збитків на суму більш ніж 1 млн фунтів ($1,3 млн).

У п'ятницю, 24 жовтня, лондонська суддя Чіма Грабб засудила 21-річного ватажка Ділана Ерла до 17 років тюрми за підпал та допомогу іноземній розвідці. Його спільник Джейк Рівз отримав 12 років, а чотири інших фігурантів були засуджені на строк від семи до 10 років.

Як зазначила Грабб, справа стосувалася спроб Росії вплинути на Британію, використовуючи молодих чоловіків, готових бути радикалізованими та зрадити свою країну заради легких грошей.

Суддя зауважила, що в попередніх поколінь було б "дуже просте визначення таких дій – зрада". Вона додала, що вироки відображають "справжню ціну легких грошей".

З-поміж фігурантів також є 20-річний Ештон Еванс, який отримав 9 років тюрми, за нерозголошення окремого невдалого плану нападу та викрадення власника ресторану та винного магазину, який є активним критиком диктатора РФ Володимира Путіна. Судячи з деталей, йдеться про колишнього російського підприємця Євгена Чичваркіна.

Шестеро засуджених є першою групою осіб, покараних згідно з британським Законом про національну безпеку 2023 року, який надав владі більше повноважень для юридичного переслідування за сучасну шпигунську діяльність й розширив перелік того, що може вважатися загрозою національній безпеці, включно з крадіжкою комерційних таємниць.

Засуджений глава групи Ерл був самотньою людиною та наркоманом, який проводив більшу частину часу в інтернеті, коли його завербувала Група Вагнера.

Чоловік був "легкою здобиччю для дуже досвідчених агентів" терористичної організації, які діяли як посередники (проксі) РФ, заявив адвокат засудженого.