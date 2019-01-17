Завершено расследование дела Арбузова

Сергей Арбузов (фото — LIGA.net)

Завершено досудебное расследование уголовного дела против бывшего председателя Нацбанка и первого вице-премьера Сергея Арбузова. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации. Это, по данным ГПУ, привело к растрате активов НБУ на сумму 220 млн грн.

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"После ознакомления (стороны защиты) с материалами дело будет передано в суд", — резюмировал глава Генпрокуратуры.

Расследование вел департамент международно-правового сотрудничества ГПУ.

В марте 2014 года сбежал в Россию. Весной 2016-го заявил, что "готов вернуться в Украину и возглавить правительство".

В январе 2018 года ГПУ объявила в розыск Арбузова и экс-премьера Николая Азарова. В июне того же года Евросуд снял часть санкций ЕС против бывшего главы НБУ.

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