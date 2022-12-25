Завтра МИД Украины намерен поставить вопрос о пребывании России в Совбезе ООН – Кулеба

МИД Украины уже завтра намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, не имеет", – сказал министр.

Он отметил, что вопрос того, что будет с Россией после ее поражения в развязанной ею же войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.

"Эти вопросы пока не обговаривают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже ставят вопрос – какой долдна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", – отметил Кулеба.

Он также высоко оценил итоги поездки президента Владимира Зеленского в США. По его мнению, после нее можно говорить о том, что теперь можно ожидать поставок Украине "всего нужного оружия".

Кулеба сказал, что если суммировать то, что звучит сейчас в кулуарном общении не только в Вашингтоне, но и в других столицах, можно сделать вывод, что "все нужное оружие будет, это только вопрос времени".

16 декабря спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы такой механизм существовал.

20 декабря Кулеба сказал, что Украина намерена официально доказать, что постоянное членство России в Совете Безопасности ООН незаконно и получено в результате применения "мошеннической схемы".

Сергій Бережний

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