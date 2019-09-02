Завтра Рада попытается принять снятие неприкосновенности

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Завтра депутаты в Верховной Раде попытаются принять во втором чтении и в целом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Украинская правда.

"Завтра он будет внесен. Я уверен, что мы не нарушаем ни одного закона. В первом чтении его поддержали 363 нардепа. Я уверен ... я надеюсь, что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу", - сказал Разумков.

Также он сообщил, что, по состоянию на сегодняшний день, субъекты законодательной инициативы зарегистрировали почти 300 законопроектов. 67 из них определены президентом Владимиром Зеленским как неотложные. По 59-ти уже проголосованы сокращенные сроки их подготовки к рассмотрению, передает Укринформ.

Также Разумков сказал, что зарегистрировано более 120 переходных законопроектов.

Спикер парламента не исключает, что среди этих проектов будут такие, которые не получат поддержки в комитетах.

30 августа около полуночи Верховная Рада приняла в первом чтении закон о снятии депутатской неприкосновенности. В предварительных выступлениях многие депутаты настойчиво рекомендовали, после принятия законопроекта в первом чтении, доработать его, чтобы впоследствии его принятие не было обжаловано в Конституционном суде.