Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Завтра, 20 июля 2021 года, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом в Telegram сообщает лидер фракции Голос Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, заседание начнется в 14:00. В повестке – рассмотрение проектов постановлений об отмене принятия ряда законов, которые блокируют их подписание спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Всего будет рассмотрено 10 проектов постановлений, среди них – постановления об отмене законопроектов:

– №3711-д, о реформе Высшей квалификационной комиссии судей;

– №3822, о реформе Укроборонпрома;

– №5068 и №5069, о реформе Высшего совета правосудия.

Постановления об отмене поданы нардепами из фракции Батькивщина.

Денис Юдин

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