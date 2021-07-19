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Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 12:25
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят - Фото
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Завтра, 20 июля 2021 года, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом в Telegram сообщает лидер фракции Голос Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, заседание начнется в 14:00. В повестке – рассмотрение проектов постановлений об отмене принятия ряда законов, которые блокируют их подписание спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Всего будет рассмотрено 10 проектов постановлений, среди них – постановления об отмене законопроектов:

– №3711-д, о реформе Высшей квалификационной комиссии судей;
– №3822, о реформе Укроборонпрома;
– №5068 и №5069, о реформе Высшего совета правосудия.

Постановления об отмене поданы нардепами из фракции Батькивщина.

Денис Юдин
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верховная рада судебная реформа внеочередное заседание
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