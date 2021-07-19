Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят
19.07.2021, 12:25
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)
Завтра, 20 июля 2021 года, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом в Telegram сообщает лидер фракции Голос Ярослав Железняк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Железняка, заседание начнется в 14:00. В повестке – рассмотрение проектов постановлений об отмене принятия ряда законов, которые блокируют их подписание спикером Рады Дмитрием Разумковым.
Всего будет рассмотрено 10 проектов постановлений, среди них – постановления об отмене законопроектов:
– №3711-д, о реформе Высшей квалификационной комиссии судей;
– №3822, о реформе Укроборонпрома;
– №5068 и №5069, о реформе Высшего совета правосудия.
Постановления об отмене поданы нардепами из фракции Батькивщина.
- 29 июня 2021 года Рада приняла во втором чтении закон о перезапуске ВККС. Позже он был ветирован президентом Зеленским из-за противоречия поправок и повторно принят Радой с учетом предложений президента.
- 13 июля Рада приняла закон о реформе Укроборонпрома.
- 14 июля Рада приняла закон о реформе ВСП.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии