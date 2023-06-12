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Завтра США объявят новый пакет помощи ВСУ с бронетехникой и боеприпасами для HIMARS – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 23:58
Завтра США объявят новый пакет помощи ВСУ с бронетехникой и боеприпасами для HIMARS – СМИ - Фото
Himars (Фото: EPA)

Завтра, 13 июня, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронемашины и снаряды для систем HIMARS и NASAMS. Об этом сообщила корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Карла Бебб, ссылаясь на неназванного представителя Минобороны США.

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По данным журналистки, завтра Штаты объявят о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму до $325 млн.

Ожидается, что в новый пакет от США войдут боевые бронемашины Stryker и боевые машины пехоты Bradley, которыми Силы обороны смогут заменить технику, которая была повреждена или уничтожена в боях.

Также в пакет войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

  • 9 июня США объявили о новом пакете военной помощи ВСУ на $2,1 млрд: в него вошли ракеты для Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK.

Читайте также: Группа республиканцев и демократов США требуют ATACMS для ВСУ: в Конгресс внесли резолюцию

Оксана Житнюк
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