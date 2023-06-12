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Завтра США оголосять новий пакет допомоги ЗСУ з бронетехнікою та боєприпасами для HIMARS – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 23:58
Завтра США оголосять новий пакет допомоги ЗСУ з бронетехнікою та боєприпасами для HIMARS – ЗМІ - Фото
Himars (Фото: EPA)

Завтра, 13 червня, США оголосять про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронемашини та снаряди для систем HIMARS та NASAMS. Про це повідомила кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бебб, посилаючись на неназваного представника Міноборони США.

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За даними журналістки, завтра Штати оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму до $325 млн.

Очікується, що до нового пакету від США увійдуть бойові бронемашини Stryker та бойові машини піхоти Bradley, якими Сили оборони зможуть замінити техніку, що була пошкоджена чи знищена у боях.

Також у пакет увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

  • 9 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги ЗСУ на $2,1 млрд: до нього увійшли ракети для Patriot, системи ППО та ракети HAWK.

Читайте також: Група республіканців та демократів США вимагають ATACMS для ЗСУ: до Конгресу внесли резолюцію

Оксана Житнюк
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