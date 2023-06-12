Завтра США оголосять новий пакет допомоги ЗСУ з бронетехнікою та боєприпасами для HIMARS – ЗМІ
Завтра, 13 червня, США оголосять про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронемашини та снаряди для систем HIMARS та NASAMS. Про це повідомила кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бебб, посилаючись на неназваного представника Міноборони США.
За даними журналістки, завтра Штати оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму до $325 млн.
Очікується, що до нового пакету від США увійдуть бойові бронемашини Stryker та бойові машини піхоти Bradley, якими Сили оборони зможуть замінити техніку, що була пошкоджена чи знищена у боях.
Також у пакет увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS.
- 9 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги ЗСУ на $2,1 млрд: до нього увійшли ракети для Patriot, системи ППО та ракети HAWK.
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