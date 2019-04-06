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06.04.2019, 19:02

Завтра ЦИК огласит официальные результаты первого тура выборов

Завтра ЦИК огласит официальные результаты первого тура выборов - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Заседание, на котором планируется обнародовать результаты, состоится ориентировочно в 12:00

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Завтра, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Заседание, на котором планируется обнародовать результаты, состоится ориентировочно в 12:00.

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4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента. Первое место занял шоумен Владимир Зеленский (30,24%), на втором - действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%). Они вышли во второй тур выборов.

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Теги: выборы, цик, результат
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