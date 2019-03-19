Завтра ВСУ испытают турецкие ударные беспилотники

Скриншот из видеозаписи

Завтра, 20 марта, Вооруженные Силы Украины проведут испытания современных ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые недавно были закуплены у Турции. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказал президент Петр Порошенко.

"Эти беспилотные летательные аппараты значительно увеличат боевые способности и Сил специальных операций, и наших боевых подразделений для того, чтобы дать отпор агрессору", - сообщил он.

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По словам главы государства, при выполнении боевых заданий при помощи ударных дронов оперативно-тактического уровня можно будет минимизировать жертвы среди мирного населения и военнослужащих ВСУ.

В ноябре 2018 года после визита Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась.

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Технические характеристики БПЛА: длина - 6,5 метров, размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км, крейсерская скорость - 130 км/ч. Беспилотник оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Bayraktar TB2 можно дополнительно вооружить современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных зданий, а также морских целей.

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