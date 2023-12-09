Зеленская: Украине грозит смерть без помощи Запада. Они дадут нам умереть, если устанут

Зеленская заявила, что если мир устанет от помощи Украине, то "просто даст стране умереть"

Елена Зеленская (Фото: ОП)

Первая леди Елена Зеленская заявила, что Украине грозит "смертельная опасность" в случае прекращения помощи западных партнеров. Об этом она сообщила в интервью британской службе BBC.

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По ее словам, Украине "очень нужна" помощь Запада для выживания.

"Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть", — сказала Зеленская.

Она отметила, что украинцам "очень больно" видеть признаки того, что "страстное желание помочь может угаснуть".

"Для нас это вопрос жизни. Поэтому больно это видеть", — заявила первая леди.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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