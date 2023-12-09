Зеленская: Украине грозит смерть без помощи Запада. Они дадут нам умереть, если устанут
Первая леди Елена Зеленская заявила, что Украине грозит "смертельная опасность" в случае прекращения помощи западных партнеров. Об этом она сообщила в интервью британской службе BBC.
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По ее словам, Украине "очень нужна" помощь Запада для выживания.
"Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть", — сказала Зеленская.
Она отметила, что украинцам "очень больно" видеть признаки того, что "страстное желание помочь может угаснуть".
"Для нас это вопрос жизни. Поэтому больно это видеть", — заявила первая леди.
- 6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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