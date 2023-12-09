Зеленська: Україні загрожує смерть без допомоги Заходу. Вони дадуть нам померти, якщо втомляться

Зеленська заявила, що якщо світ втомиться від допомоги Україні, то "просто дасть країні померти"

Олена Зеленська (Фото: ОП)

Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україні загрожує "смертельна небезпека" у разі припинення допомоги західних партнерів. Про це вона повідомила в інтерв'ю британській службі ВВС.

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За її словами, Україні "дуже потрібна" допомога Заходу для виживання.

"Говорячи простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, бо якщо ми втомимося, ми помремо. А якщо світ втомиться, вони просто дадуть нам померти", – сказала Зеленська.

Вона зазначила, що українцям "дуже боляче" бачити ознаки того, що "пристрасне бажання допомогти може згаснути".

"Для нас це питання життя. Тому боляче це бачити", — заявила перша леді.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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