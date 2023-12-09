Зеленська: Україні загрожує смерть без допомоги Заходу. Вони дадуть нам померти, якщо втомляться
Олена Зеленська (Фото: ОП)

Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україні загрожує "смертельна небезпека" у разі припинення допомоги західних партнерів. Про це вона повідомила в інтерв'ю британській службі ВВС.

За її словами, Україні "дуже потрібна" допомога Заходу для виживання.

"Говорячи простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, бо якщо ми втомимося, ми помремо. А якщо світ втомиться, вони просто дадуть нам померти", – сказала Зеленська.

Вона зазначила, що українцям "дуже боляче" бачити ознаки того, що "пристрасне бажання допомогти може згаснути".

"Для нас це питання життя. Тому боляче це бачити", — заявила перша леді.

  • 6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
  • У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
  • Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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