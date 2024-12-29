Зеленский 30 декабря назначит военного омбудсмена, хотя законопроект еще не согласовали

"Я выбрал кандидатуру – сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра", – сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что 30 декабря на сайте главы государства будет опубликован указ о назначении военного омбудсмена. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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Президент рассказал, что вопрос назначения военного омбудсмена обсуждался с министром обороны Рустемом Умеровым, с военным командованием, также с представителями гражданского общества, было "много мнений".

"И сейчас подготовлено первое решение – указ о назначении уполномоченного президента по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру – сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра", – отметил Зеленский.

В то же время он заявил, что соответствующий законопроект о военном омбудсмене только будет подготовлен.

"Я прошу Верховную Раду и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена", – подытожил глава государства.

19 ноября 2024 года Зеленский, комментируя вопрос, каким должен быть военный омбудсмен, заявил: "Личность, которая будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества".

4 декабря Умеров представил Зеленскому концепцию введения института военного омбудсмена.