Зеленський 30 грудня призначить військового омбудсмана, хоча законопроєкт ще не погодили

"Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра", – сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував, що 30 грудня на сайті глави держави буде оприлюднено указ про призначення військового омбудсмана. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент розповів, що питання призначення військового омбудсмана обговорювалося з міністром оборони Рустемом Умєровим, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства, було "багато думок".

"І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмана. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра", – зазначив Зеленський.

Водночас він заявив, що відповідний законопроєкт про військового омбудсмана тільки буде підготовлено.

"Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмана", – підсумував глава держави.

19 листопада 2024 року Зеленський, коментуючи питання, яким має бути військовий омбудсман, заявив: "Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства".

4 грудня Умєров представив Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмана.