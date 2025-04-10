Зеленский анонсировал новые санкции: "теневой флот", пропагандисты и функционеры РФ
Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette/EPA)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые украинские санкции против "теневого флота", пропагандистов войны и российских функционеров. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что поручил подготовить украинские "сильные санкционные пакеты", для которых есть соответствующее обоснование спецслужб.

"И в отношении теневого танкерного флота, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны – тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, а также в отношении некоторых функционеров – это известные всем украинцам фамилии, оказали влияние", – рассказал президент.

В то же время, он не уточнил, кого именно будут касаться новые ограничения.

По словам главы государства, сейчас идет подготовка соответствующих указов – "все будет поэтапно".

Также Зеленский сообщил, что Украина работает над тем, чтобы синхронизировать свои санкционные пакеты с решениями партнеров, прежде всего в Евросоюзе и "других сильных юрисдикциях мира".

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