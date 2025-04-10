Зеленський анонсував нові санкції проти "тіньового флоту", пропагандистів та функціонерів РФ

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові українські санкції проти "тіньового флоту", пропагандистів війни та російських функціонерів. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що доручив підготувати українські "сильні санкційні пакети", для яких є відповідне обґрунтування від спецслужб.

"І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив", – розповів президент.

Водночас він не уточнив, кого саме стосуватимуться нові обмеження.

За словами голови держави, наразі триває підготовка відповідних указів – "усе буде поетапно".

Також Зеленський повідомив, що Україна працює над тим, аби синхронізувати свої санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім у Євросоюзі та "інших сильних юрисдикціях світу".

5 лютого президент ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти капітанів танкерів тіньового флоту РФ. Також під обмеження потрапили діячі РФ, зокрема путініст Піотровський, та музеї окупантів у Криму, причетні до викрадення української спадщини.

4 квітня Головне управління розвідки опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.