Зеленський анонсував нові санкції проти "тіньового флоту", пропагандистів та функціонерів РФ
Президент Володимир Зеленський анонсував нові українські санкції проти "тіньового флоту", пропагандистів війни та російських функціонерів. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив, що доручив підготувати українські "сильні санкційні пакети", для яких є відповідне обґрунтування від спецслужб.
"І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив", – розповів президент.
Водночас він не уточнив, кого саме стосуватимуться нові обмеження.
За словами голови держави, наразі триває підготовка відповідних указів – "усе буде поетапно".
Також Зеленський повідомив, що Україна працює над тим, аби синхронізувати свої санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім у Євросоюзі та "інших сильних юрисдикціях світу".
- 5 лютого президент ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти капітанів танкерів тіньового флоту РФ. Також під обмеження потрапили діячі РФ, зокрема путініст Піотровський, та музеї окупантів у Криму, причетні до викрадення української спадщини.
- 4 квітня Головне управління розвідки опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.