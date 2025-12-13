Зеленский анонсировал возвращение пяти украинцев из тюрем Лукашенко

Владимир Зеленский / Фото: ОП

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия для освобождения гражданских, которые находились в Беларуси. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни людей, в том числе пятеро украинцев", – сказал президент.

По его словам, Украина предоставляет американским партнерам всю необходимую помощь. Также к процессу освобождения, при необходимости, привлекаются специальные службы европейских соседей Украины.

Глава государства поручил ГУР и всем службам, которые представлены в Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.

Вместе с тем, по данным белорусского проекта Некста, 13 декабря Лукашенко помиловал 123 заключенных. Среди них – белорусская оппозиционерка Мария Колесникова и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Зато, как сообщили утром 13 декабря белорусские официальные агентства, США сняли санкции с "Беларуськалия". Об этом заявил спецпредставитель США по Беларуси Джон Коул на встрече с журналистами после переговоров с Лукашенко.

12 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске провел переговоры со спецпосланником президента США Джоном Коулом, который занимается вопросом освобождения белорусских политических заключенных.

22 ноября самопровозглашенный диктатор Беларуси также помиловал 31 украинца, которые находились в тюрьмах на территории страны.