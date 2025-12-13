Зеленський анонсував повернення п’яти українців з в’язниць Лукашенка

Володимир Зеленський / Фото: ОП

Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців", – сказав президент.

За його словами, Україна надає американським партнерам усю необхідну допомогу. Також до процесу звільнення за потреби залучаються спеціальні служби європейських сусідів України.

Глава держави доручив ГУР та всім службам, які представлені у Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до Нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

Разом з тим, за даними білоруського проєкту Nexta, 13 грудня Лукашенко помилував 123 увʼязнених. Серед них – білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова та лауреат Нобелівської премії миру Алесь Бєляцький.

Натомість, як повідомили зранку 13 грудня білоруські офіційні агентства, США зняли санкції з "Бєларуськалія". Про це заявив спецпредставник США по Білорусі Джон Коул на зустрічі з журналістами після переговорів з Лукашенком.

12 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Мінську провів переговори зі спецпосланцем президента США Джоном Коулом, який займається питанням звільнення білоруських політичних в’язнів.

22 листопада самопроголошений диктатор Білорусі також помилував 31 українця, які перебували у в'язницях на території країни.