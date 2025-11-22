Лукашенко нібито помилував 31 українця. Коордштаб повідомив, що звільнені вже вдома

Лукашенко нібито помилував 31 українця. Коордштаб повідомив, що звільнені вже вдомадоповнено
Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко нібито помилував 31 українця, які перебували у в'язницях на території країни. Про це 22 листопада заявила його прессекретарка Наталія Ейсмонт.
За її словами, рішення було ухвалено в розвиток домовленостей, нібито досягнутих раніше між Лукашенком і президентом США Дональдом Трампом з метою "врегулювання збройного конфлікту" в Україні. Ба більше, було нібито аналогічне "прохання від української сторони", стверджують у білоруського диктатора.
Сам Лукашенко нібито керувався "принципами милосердя і гуманізму", і помилування громадян України – це "жест доброї волі" з боку білоруського диктатора.
Ідеться про українців, які, як стверджують у Білорусі, скоїли злочини на території країни. Але за що саме їх було засуджено, Ейсмонт не повідомила.
ДОПОВНЕНО о 13:15. Координаційний штаб підтвердив, що між Україною та Білоруссю у результаті успішних переговорів відбувся захід з повернення цивільних осіб. Вдалося повернути як чоловіків, так і жінок, які були засуджені до різних термінів ув’язнення – від двох до 11 років.
Вік наймолодшої звільненої українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію. Вони отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.
Коордштаб висловив подяку США та Трампу за "плідну роботу" з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та Росії.
