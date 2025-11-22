Лукашенко нібито помилував 31 українця. Коордштаб повідомив, що звільнені вже вдома

Наймолодшій українці 18 років, а найстаршому поверненому – 58 років. Серед звільнених є тяжкохворі

Звільнених українців везуть додому (Фото: t.me/Koord_shtab)

Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко нібито помилував 31 українця, які перебували у в'язницях на території країни. Про це 22 листопада заявила його прессекретарка Наталія Ейсмонт.

За її словами, рішення було ухвалено в розвиток домовленостей, нібито досягнутих раніше між Лукашенком і президентом США Дональдом Трампом з метою "врегулювання збройного конфлікту" в Україні. Ба більше, було нібито аналогічне "прохання від української сторони", стверджують у білоруського диктатора.

Сам Лукашенко нібито керувався "принципами милосердя і гуманізму", і помилування громадян України – це "жест доброї волі" з боку білоруського диктатора.

Ідеться про українців, які, як стверджують у Білорусі, скоїли злочини на території країни. Але за що саме їх було засуджено, Ейсмонт не повідомила.

ДОПОВНЕНО о 13:15. Координаційний штаб підтвердив, що між Україною та Білоруссю у результаті успішних переговорів відбувся захід з повернення цивільних осіб. Вдалося повернути як чоловіків, так і жінок, які були засуджені до різних термінів ув’язнення – від двох до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію. Вони отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Коордштаб висловив подяку США та Трампу за "плідну роботу" з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та Росії.