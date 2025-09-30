У Трампа пояснили, навіщо США спілкуються з Лукашенком: Для зв'язку з Путіним

Келлог заявив, що загальна мета була не у звільненні бранців режиму, а у пошуку найкращого способу вирішити війну РФ проти України

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Угода між Сполученими Штатами та Білоруссю стосувалась насамперед "забезпечення відкритості каналів комунікації" з російським диктатором Володимиром Путіним, а не звільнення політичних в'язнів режиму його білоруського "колеги" Олександра Лукашенка. Про це розповів спецпосланець американського президента Кіт Келлог під час Варшавського безпекового форуму.

"Що ж, я думаю, ми всі знаємо, ким є президент Лукашенко, і розуміємо, що відбувається у Білорусі. [...] На честь президента Трампа слід зазначити, що він зв'язався з багатьма різними людьми, щоб спробувати знайти якесь рішення стосовно цієї війни [РФ проти України]. І ми хочемо переконатися, що у нас є декілька шляхів підходу, а не лише один. І Лукашенко, ми знаємо, багато спілкується з президентом Путіним. Ми не певні, що саме він [Лукашенко] каже, але знаємо, що він говорить із ним [Путіним]", – заявив американський чиновник.

Водночас він визнав, що якщо Лукашенко випускає одного політв'язня, то він "ймовірно, забере ще двох", але зазначив, що завдяки угоді з диктатором Штати "встановили відносини, щоб забезпечити відкритість каналів комунікації, завдяки чому ми могли бути впевнені, що всі наші повідомлення доходили до президента Путіна".

"Це було причиною, чому ми це зробили. Спочатку ми не йшли туди, щоб звільняти політичних в'язнів. Вони почали з 14, потім отримали більше під час останнього візиту. І в нього [Лукашенка] понад 1000 політичних в'язнів. І їх звільнення – це позитивна сторона того, що відбувається", – додав спецпосланець.

Він знову підкреслив, що загальна мета взаємодії США з Лукашенком була не у звільненні бранців режиму, а у пошуку найкращого способу вирішити російсько-українську війну.

Також Келлог зазначив, що завдяки таким контактам Вашингтон може переконатися, що повідомлення, які він надсилає Путіну, відповідають тому, що він передає через інші канали.

"Мені байдуже, чи це [спецпредставник російського диктатора] Кирило Дмитрієв. Мені байдуже, чи це [радник Путіна] Ушаков. Мені байдуже, чи це Лукашенко. Річ у тому, щоб переконатися, що ці повідомлення доходять до адресата. Тож зрозумійте, чому ми це робимо", – наголосив посадовець США.

