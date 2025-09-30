У Трампа объяснили, зачем США общаются с Лукашенко: Для связи с Путиным

Келлог заявил, что общая цель была не в освобождении пленников режима, а в поиске лучшего способа решить войну РФ против Украины

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Сделка между Соединенными Штатами и Беларусью касалась прежде всего "обеспечения открытости каналов коммуникации" с российским диктатором Владимиром Путиным, а не освобождения политических заключенных режима его беларуского "коллеги" Александра Лукашенко. Об этом рассказанный спецпосланник американского президента Кит Келлог во время Варшавского форума по безопасности.

"Что ж, я думаю, мы все знаем, кем является президент Лукашенко, и понимаем, что происходит в Беларуси. [...] В честь президента Трампа следует отметить, что он связался со многими разными людьми, чтобы попытаться найти какое-то решение по этой войне [РФ против Украины]. И мы хотим убедиться, что у нас есть несколько путей подхода, а не только один. И Лукашенко, мы знаем, много общается с президентом Путиным. Мы не уверены, что именно он [Лукашенко] говорит, но знаем, что он говорит с ним [Путиным]", – заявил американский чиновник.

В то же время он признал, что если Лукашенко выпускает одного политзаключенного, то он "вероятно, заберет еще двух", но отметил, что благодаря соглашению с диктатором Штаты "установили отношения, чтобы обеспечить открытость каналов коммуникации, благодаря чему мы могли быть уверены, что все наши сообщения доходили до президента Путина".

"Это было причиной, почему мы это сделали. Сначала мы не шли туда, чтобы освобождать политических заключенных. Они начали с 14, потом получили больше во время последнего визита. И у него [Лукашенко] более 1000 политических заключенных. И их освобождение – это положительная сторона того, что происходит", – добавил спецпосланник.

Он вновь подчеркнул, что общая цель взаимодействия США с Лукашенко была не в освобождении пленников режима, а в поиске наилучшего способа решить российско-украинскую войну.

Также Келлог отметил, что благодаря таким контактам Вашингтон может убедиться, что сообщения, которые он отправляет Путину, соответствуют тому, что он передает через другие каналы.

"Мне все равно, если это [спецпредставитель российского диктатора] Кирилл Дмитриев. Мне безразлично, если это [советник Путина] Ушаков. Мне безразлично, если это Лукашенко. Дело в том, чтобы убедиться, что эти сообщения доходят до адресата. Поэтому поймите, почему мы это делаем", – подчеркнул чиновник США.

