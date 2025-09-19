Борт для семьи Лукашенко в пролете: объяснение авиаэксперта, что Трамп сделал для Белавиа

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

12 сентября 2025 года Bureau of Industry and Security (BIS) при Министерстве торговли США выдало специальное разрешение, которое частично снимает ограничения с беларуской государственной компании "Белавиа". Анализ этого документа показывает, что речь идет не об отмене санкций с беларуского перевозчика, а о целевой лицензии с рядом четких условий, рассказал LIGA.net авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"Речь идет о базовом наборе мер, которые нужны, чтобы беларуский авиафлот не умер. Белавиа получает возможность легально ремонтировать ключевую часть своего флота и покупать необходимые запчасти. Без этого компания рисковала остановить эксплуатацию самолетов Boeing", – отметил специалист.

По его словам, по сути Беларусь получила базовый минимум, необходимый, чтобы восемь "боингов", которые у нее есть, поддерживались в надлежащем состоянии, однако "летать они мало куда смогут".

Храпчинский отмечает, что документ дает перечень конкретных судов Boeing 737, которые использует Белавиа, с соответствующими бортовыми номерами, которые получили право:

→ проходить техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и капитальные работы;

→ получать запчасти и расходные материалы американского или иностранного производства, если они подпадают под категории "только антитеррористический контроль" или EAR99 (то есть низкий уровень экспортных ограничений);

→ выполнять рейсы в любые страны (кроме России, временно оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей Украины, Ирана, Сирии, Кубы, Северной Кореи);

→ разрешение распространяется как на полеты, так и на экспорт или повторный экспорт деталей, необходимых для содержания этих восьми самолетов в рабочем состоянии.

В то же время, отметил авиаэксперт, борт EW001PA (Boeing 767 BBJ), который часто использует семья беларуского диктатора Александра Лукашенко, под действие этого разрешения не попал – его статус остается полностью санкционным.

"Ограничения по перелетам указанных бортов также означают, что беларуские самолеты Boeing могут пролетать над территориями России, временно оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей Украины, Ирана, Сирии, Кубы, Северной Кореи, но для того, чтобы приземлиться там – требуется отдельное согласование и получение индивидуальной лицензии от BIS", – пояснил Храпчинский.

Однако, добавил он, летать в Европейский Союз Белавиа и в дальнейшем не может – его санкции никто не отменял, а значит беларуским самолетам запрещено даже пролетать над территорией стран блока.

Основной пассажиропоток Белавиа придется искать на рынках Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии, предположил авиаэксперт.

Также он обратил внимание, что эти самолеты не могут перевозить любые товары, подпадающие под правила экспортного Соединенных Штатов, если те могут быть использованы для поддержки военных операций РФ: "Даже обычный коммерческий рейс не имеет права транспортировать оборудование или материалы двойного назначения без отдельного разрешения".

Разрешение действует с 12 сентября 2025 года, то есть со следующего дня после того, как Штаты объявили о снятии президентом США Дональдом Трампом этих ограничений. Документ остается в силе, пока его не отзовет американский BIS.