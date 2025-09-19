Борт для сім'ї Лукашенка в прольоті: пояснення авіаексперта, що насправді Трамп зробив для Белавіа

Америка зняла низку обмежень з вісьмох "боїнгів" білоруського авіафлоту, але є нюанси, розповів LIGA.net Храпчинський

12 вересня 2025 року Bureau of Industry and Security (BIS) при Міністерстві торгівлі США видало спеціальний дозвіл, який частково знімає обмеження з білоруської державної компанії "Белавіа". Аналіз цього документу показує, що йдеться не про скасування санкцій з білоруського перевізника, а про цільову ліцензію з низкою чітких умов, розповів LIGA.net авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

"Ідеться про базовий набір заходів, які потрібні, щоби білоруський авіафлот не вмер. Белавіа отримує можливість легально ремонтувати ключову частину свого флоту та купувати необхідні запчастини. Без цього компанія ризикувала зупинити експлуатацію літаків Boeing", – зауважив фахівець.

За його словами, по суті Білорусь отримала базовий мінімум, необхідний, щоб вісім "боїнгів", які у неї є, підтримувались у належному стані, однак "літати вони мало куди зможуть".

Храпчинський зауважує, що документ дає перелік конкретних суден Boeing 737, котрі використовує Белавіа, з відповідними бортовими номерами, які отримали право:

→ проходити технічне обслуговування, ремонт, модернізацію та капітальні роботи;

→ отримувати запчастини й витратні матеріали американського або іноземного виробництва, якщо вони підпадають під категорії "тільки протитерористичний контроль" або EAR99 (тобто низький рівень експортних обмежень);

→ виконувати рейси до будь-яких країн (окрім Росії, тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей України, Ірану, Сирії, Куби, Північної Кореї);

→ дозвіл поширюється як на польоти, так і на експорт або повторний експорт деталей, необхідних для утримання цих восьми літаків у робочому стані.

Водночас, зазначив авіаексперт, борт EW001PA (Boeing 767 BBJ), який часто використовує родина білоруського диктатора Олександра Лукашенка, під дію цього дозволу не потрапив – його статус залишається повністю санкційним.

"Обмеження щодо перельотів вказаних бортів також означають, що білоруські літаки Boeing можуть пролітати над територіями Росії, тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей України, Ірану, Сирії, Куби, Північної Кореї, але для того, щоби приземлитись там – потрібне окреме погодження й отримання індивідуальної ліцензії від BIS", – пояснив Храпчинський.

Однак, додав він, літати до Європейського Союзу Белавіа і надалі не може – його санкції ніхто не скасовував, а отже білоруським літакам заборонено навіть пролітати над територією країн блоку.

Основний пасажиропотік Белавіа доведеться шукати на ринках Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії, припустив авіаексперт.

Також він звернув увагу, що ці літаки не можуть перевозити будь-які товари, що підпадають під правила експортного контролю Сполучених Штатів, якщо ті можуть бути використані для підтримки військових операцій РФ: "Навіть звичайний комерційний рейс не має права транспортувати обладнання чи матеріали подвійного призначення без окремого дозволу".

Дозвіл діє з 12 вересня 2025 року, тобто з наступного дня після того, як Штати оголосили про зняття президентом США Дональдом Трампом цих обмежень. Документ залишається чинним, доки його не відкличе американський BIS.