Лукашенко якобы помиловал 31 украинца и их передают Украине

Между белорусским диктатором и Трампом были якобы достигнуты договоренности о помиловании

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко якобы помиловал 31 украинца, которые находились в тюрьмах на территории страны. Об этом 22 ноября заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

По ее словам, решение было принято в развитие договоренностей, якобы достигнутых ранее между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом с целью "урегулирования вооруженного конфликта" в Украине. Более того, была якобы аналогичная "просьба от украинской стороны", утверждают у беларусского диктатора.

Сам Лукашенко якобы руководствовался "принципами милосердия и гуманизма" и помилование граждан Украины – это "жест доброй воли" со стороны беларусского диктатора.

Речь об украинцах, которые, как утверждают в Беларуси, совершили преступления на территории страны. Но за что именно они были осуждены Эйсмонт не сообщила.

Передача Украине якобы происходит уже сейчас – днем 22 ноября. Украинская сторона официально не комментировала эту информацию.