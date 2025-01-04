Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланирована на "эту неделю". Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас уже готовимся к встрече в Рамштайне. На текущую неделю запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать", – сказал глава государства.

Он добавил, что жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы противовоздушной обороны должны для этого работать.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые это понимают и помогают Украине с развитием воздушного щита.

Накануне Радио Свобода со ссылкой на Военно-воздушные силы США сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин проведет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии в четверг, 9 января.

21 декабря 2024 года Умеров провел телефонный разговор с Остином, они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины и договорились о проведении заседания "Рамштайн" в начале января.

3 января 2025 года стало известно, что администрация Байдена планирует в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Украине.