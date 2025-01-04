Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на "цей тиждень". Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Зараз вже готуємося до зустрічі в Рамштайні. На цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати", – сказав глава держави.

Він додав, що життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи протиповітряної оборони мають для цього працювати.

Президент подякував всім партнерам, які це розуміють і допомагають Україні із розвитком повітряного щита.

Напередодні Радіо Свобода із посиланням на Військово-повітряні сили США повідомило, що очільник Пентагону Ллойд Остін проведе засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у четвер, 9 січня.

21 грудня 2024 року Умєров провів телефонну розмову з Остіном, вони обговорили подальшу військову підтримку України та домовилися про проведення засідання "Рамштайн" на початку січня.

3 січня 2025 року стало відомо, що адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.