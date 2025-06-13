Зеленский назначил Алену Гетьманчук главой Миссии Украины при НАТО: что о ней известно
Президент Владимир Зеленский 13 июня назначил Алену Гетьманчук главой Миссии Украины при НАТО. Указ №408/2025 опубликован на сайте главы государства.
Гетьманчук является аналитиком, специализирующемся на внешней политике и евроатлантической интеграции. Она является основательницей и директором аналитического центра New Europe Center в Киеве и внештатным старшим аналитиком Atlantic Council в Вашингтоне.
Ранее возглавляла Институт мировой политики, активно пишет для ведущих украинских и международных медиа. У нее более 15 лет опыта в журналистике и экспертной аналитике.
Сама Гетьманчук в Facebook поблагодарила Зеленского, министра иностранных дел Андрея Сибигу за доверие, а руководителя Офиса президента Андрея Ермака – за поддержку.
"В критически важное время для будущего Украины, для будущего самого НАТО и, конечно, для будущего Украины в НАТО. Осознаю ответственность. Также благодарю за проделанную масштабную работу нынешнюю Главу Миссии Наталью Галибаренко. Какие-то мысли – позже, сейчас – полное погружение в подготовку к Саммиту в Гааге, – написала она.
- Другим указом №407/2025 Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы Миссии Украины при НАТО.
- 19 января 2025 года президент назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность по координации военной помощи от партнеров.