Зеленский назначил Алену Гетьманчук главой Миссии Украины при НАТО: что о ней известно

Гетьманчук имеет более 15 лет опыта в журналистике и аналитике в темах НАТО, ЕС и безопасности Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 13 июня назначил Алену Гетьманчук главой Миссии Украины при НАТО. Указ №408/2025 опубликован на сайте главы государства.

Гетьманчук является аналитиком, специализирующемся на внешней политике и евроатлантической интеграции. Она является основательницей и директором аналитического центра New Europe Center в Киеве и внештатным старшим аналитиком Atlantic Council в Вашингтоне.

Ранее возглавляла Институт мировой политики, активно пишет для ведущих украинских и международных медиа. У нее более 15 лет опыта в журналистике и экспертной аналитике.

Сама Гетьманчук в Facebook поблагодарила Зеленского, министра иностранных дел Андрея Сибигу за доверие, а руководителя Офиса президента Андрея Ермака – за поддержку.

"В критически важное время для будущего Украины, для будущего самого НАТО и, конечно, для будущего Украины в НАТО. Осознаю ответственность. Также благодарю за проделанную масштабную работу нынешнюю Главу Миссии Наталью Галибаренко. Какие-то мысли – позже, сейчас – полное погружение в подготовку к Саммиту в Гааге, – написала она.

Другим указом №407/2025 Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы Миссии Украины при НАТО.

19 января 2025 года президент назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность по координации военной помощи от партнеров.