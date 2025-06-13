Зеленський призначив Альону Гетьманчук главою Місії України при НАТО: що про неї відомо

Гетьманчук має понад 15 років досвіду в журналістиці та аналітиці у темах НАТО, ЄС і безпеки України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 13 червня призначив Альону Гетьманчук главою Місії України при НАТО. Указ №408/2025 опубліковано на сайті глави держави.

Гетьманчук є аналітикинею, яка спеціалізується на зовнішній політиці та євроатлантичній інтеграції. Вона є засновницею і директоркою аналітичного центру New Europe Center у Києві та позаштатною старшою аналітикинею Atlantic Council у Вашингтоні.

Раніше очолювала Інститут світової політики, активно пише для провідних українських і міжнародних медіа. Має понад 15 років досвіду в журналістиці та експертній аналітиці.

Сама Гетьманчук у Facebook подякувала Зеленському, міністру закордонних справ Андрію Сибізі за довіру, а керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку – за підтримку.

"У критично важливий час для майбутнього України, для майбутнього самого НАТО і, звісно, для майбутнього України в НАТО. Усвідомлюю відповідальність. Також дякую за пророблену масштабну роботу нинішній Главі Місії Наталії Галібаренко. Деякі думки – згодом, наразі – повне занурення в підготовку до Саміту в Гаазі", – написала вона.

Іншим указом №407/2025 Зеленський звільнив Наталю Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО.

19 січня 2025 року президент призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на посаду з координації військової допомоги від партнерів.