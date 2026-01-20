Зеленский о европейской альтернативе НАТО: Украина будет фундаментальным вкладом

Если страны ЕС создадут альянс вроде НАТО, то Украина может стать одним из главных вкладов, поскольку имеет боевой опыт и технологии

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Украина не против присоединиться к новому военно-политическому альянсу Европы в случае, если та захочет создать его как замену или альтернативу НАТО. Украина может стать фундаментальным вкладом, сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в чате Офиса президента.

Он отметил, что изначально это была украинская идея и предложение, которое звучало в 2025 году на одном из международных форумов. Президент тогда заявил о необходимости создания объединенных Вооруженных сил Европы на фоне угрозы России.

Зеленский подчеркнул, что создание такого альянса не означает конкуренцию с США или разрушение НАТО. Европа, как отдельный континент, должна иметь свою отдельную сильную армию.

"Украина, безусловно, будет одним из таких фундаментальных вкладов в усиление такой армии – может стать, если лидеры будут поддерживать такую идею", – заявил он.

Президент считает, что европейская армия должна состоять не менее чем из 3 млн человек. Но важна не только живая сила, но и обмен технологиями. Он отметил, что сейчас Украина имеет опыт войны и делится своими технологиями с партнерами, а те в обмен предоставляют, в частности, разведданные.

"Без нашего опыта во время войны некоторые страны даже не знали бы реально, как их оружие работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря нашим всем процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем. Поэтому это не только армия, это и обмен технологиями", – подчеркнул Зеленский.