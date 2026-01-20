Зеленський про європейську альтернативу НАТО: Україна буде фундаментальним внеском

Якщо країни ЄС створять альянс на кшталт НАТО, то Україна може стати одним із головних внесків, оскільки має бойовий досвід та технології

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна не проти доєднатися до нового військово-політичного альянсу Європи у разі, якщо та захоче створити його як заміну чи альтернативу НАТО. Україна може стати фундаментальним внеском, повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання у чаті Офісу президента.

Він зазначив, що це взагалі була українська ідея і пропозиція, яка лунала у 2025 році на одному із міжнародних форумів. Президент тоді заявив про необхідність створення об'єднаних Збройних сил Європи на тлі загрози Росії.

Зеленський наголосив, що створення такого альянсу не означає конкуренцію зі США або руйнування НАТО. Європа, як окремий континент, повинна мати свою окрему сильну армію.

"Україна, безумовно, буде одним із таких фундаментальних внесків в посилення такої армії – може стати, якщо лідери будуть підтримувати таку ідею", – заявив він.

Президент вважає, що європейська армія має складатися не менш як з 3 млн людей. Але важлива не тільки жива сила, але й обмін технологіями. Він наголосив, що наразі Україна має досвід війни й ділиться своїми технологіями з партнерами, а ті в обмін надають, зокрема, розвіддані.

"Без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б реально, як їх зброя працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим всім процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо. Тому це не тільки армія, це й обмін технологіями", – наголосив Зеленський.