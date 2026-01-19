Politico: Європа може створити свій альянс замість НАТО без США, але з Україною

Війська НАТО (Ілюстративне фото: ЕРА)

У Європі розглядають "коаліцію охочих" як основу для нового військового альянсу без участі США, але з ймовірним членством України. Про це повідомляє Politico з посиланням на співрозмовників серед європейських офіційних осіб.

У Європі стурбовані політикою президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та погрозами запровадити санкції проти низки країн. Багато хто вважає це явним і нічим не спровокованим "нападом" на союзників по інший бік Атлантики.

Читайте також Битва за Гренландію – останній шанс Європи стати архітектором нового світопорядку

"Я думаю, це сприймається як крок, що зайшов занадто далеко. Європу критикують за слабкість перед Трампом. У цьому є частка правди, але є і червоні лінії", – сказав анонімний європейський дипломат.

Високопоставлені європейські чиновники дедалі частіше вважають, що США більше не є надійним торговельним партнером і союзником у сфері безпеки. Тому необхідно вжити "скоординованих кроків до нової реальності".

Декому в Європі не важко уявити майбутнє без США. Зокрема, йдеться про країни, які входять до "коаліції охочих" і працюють з Україною фактично без участі Вашингтона. Йдеться про країни Євросоюзу, а також держави, які не входять до ЄС, наприклад, Велику Британію та Норвегію.

Зазначається, що в межах коаліції радники з національної безпеки з 35 урядів підтримують регулярний контакт, часто зустрічаючись онлайн і особисто. За словами людей, знайомих із тим, як працює ця група, рівень довіри в ній високий.

Не виключається, що формат "коаліції охочих" потенційно може стати основою для нового альянсу у сфері безпеки в епоху, коли США більше не підтримують НАТО і європейську безпеку. Нова угода не виключає співпраці з Америкою, але й не передбачає її як щось само собою зрозуміле.

Україна також є частиною "коаліції охочих" і зараз це "найбільш мілітаризована" країна з представлених. Якщо взяти до розрахунку ще військову міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, то потенційна збройна сила "коаліції охочих" виявиться величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави.