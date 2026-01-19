Politico: Европа может создать свой альянс вместо НАТО без США, но с Украиной

Войска НАТО (Иллюстративное фото: EРА)

В Европе рассматривают "коалицию желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников среди европейских официальных лиц.

В Европе обеспокоены политикой президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и угрозами ввести санкции против ряда стран. Многие считают это явным и ничем не спровоцированным "нападением" на союзников по другую сторону Атлантики.

"Я думаю это воспринимается как шаг, зашедший слишком далеко. Европу критикуют за слабость перед Трампом. В этом есть доля правды, но есть и красные линии", – сказал анонимный европейский дипломат.

Высокопоставленные европейские чиновники все чаще считают, что США больше не являются надежным торговым партнером и союзником в сфере безопасности. Поэтому необходимо принять "скоординированные шаги к новой реальности".

Некоторым в Европе не трудно представить будущее без США. В частности, речь идет о странах, которые входят в "коалицию желающих" и работают с Украиной фактически без участия Вашингтона. Речь о странах Евросоюза, а также государствах, которые не входят в ЕС, например, Великобритании и Норвегии.

Отмечается, что в рамках коалиции советники по национальной безопасности из 35 правительств поддерживают регулярный контакт, часто встречаясь онлайн и лично. По словам людей, знакомых с тем, как работает эта группа, уровень доверия в ней высок.

Не исключается, что формат "коалиции желающих" потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся.

Украина также является частью "коалиции желающих" и сейчас это "наиболее милитаризированная" страна из представленных. Если включить в рассчет еще военную мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, то потенциальная вооруженная сила "коалиции желающих" окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства.