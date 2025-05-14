Зеленский о спецпосланнике Трампа: С Уиткоффом что-то пошло не так
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему не удалось лично пообщаться со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Диалог только недавно начал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом Зеленский рассказал в интервью Spiegel.
"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я пригласил всех советников по безопасности, все были готовы – мне кажется, что с Уиткоффом что-то пошло не так. Я также не разговаривал с Уиткоффом по телефону", – сказал он.
По словам президента, "группа людей" встретилась со спецпосланником президента США в Париже.
"И с ним разговаривал руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак. Это было недавно. Диалог начался недавно", – добавил он.
Зеленский также сообщил, что после конфликта в Белом доме 28 февраля с участием вице-президента Джей Ди Вэнса у него не было с ним разговора.
- 13 мая сообщалось, что в столицу Турции на прямые переговоры Путина и Зеленского прибудут спецпосланники Трампа по Ближнему Востоку и Украине – Стив Уиткофф и Кит Келлог.
- В тот же день Уиткофф заявил, что в российско-украинских переговорах о завершении войны по-прежнему существует "проблема пяти территорий" и Запорожской атомной электростанции.
- Также он сообщил, что Трамп выдвинул России и Украине ультиматум по поводу необходимости проведения прямых переговоров, иначе Вашингтон будет вынужден прекратить попытки завершить войну.