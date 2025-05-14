Зеленский о спецпосланнике Трампа: С Уиткоффом что-то пошло не так

Президент сообщил, что Украина только недавно начала диалог со Стивом Уиткоффом

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему не удалось лично пообщаться со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Диалог только недавно начал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом Зеленский рассказал в интервью Spiegel.

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"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я пригласил всех советников по безопасности, все были готовы – мне кажется, что с Уиткоффом что-то пошло не так. Я также не разговаривал с Уиткоффом по телефону", – сказал он.

По словам президента, "группа людей" встретилась со спецпосланником президента США в Париже.

"И с ним разговаривал руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак. Это было недавно. Диалог начался недавно", – добавил он.

Зеленский также сообщил, что после конфликта в Белом доме 28 февраля с участием вице-президента Джей Ди Вэнса у него не было с ним разговора.