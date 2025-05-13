Главные споры между РФ и Украиной неизменны, это "пять территорий" и ЗАЭС – Уиткофф

Спецпосланник Трампа заявил, что в настоящее время существует около пяти регионов в Украине, которые остаются предметом споров между сторонами

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считает, что в российско-украинских переговорах о завершении войны по-прежнему существует "проблема пяти территорий" и Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил порталу Breitbart News.

"Я считаю, что главные темы – это регионы, атомная станция и то, как украинцы могут пользоваться Днепром и выходить к морю. Эти вопросы, по моему мнению, можно решить, если стороны сядут за стол переговоров, начнут диалог, сузят круг противоречий, а мы предложим компромиссы и творческие решения, которые будут учитывать интересы обеих сторон. Если нам удастся это реализовать, думаю, есть все шансы на хорошие новости", – сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос, Уиткофф пояснил, что "в настоящее время существует около пяти регионов в Украине, которые остаются предметом споров между сторонами: два из них находятся под значительным контролем России, а три – под смешанным контролем, частично украинским".

"Но здесь важно различать: есть линии фронта, есть позиции войск, а есть административные границы. Мы сейчас ведем неформальные переговоры с обеими сторонами. Хотим перейти к прямым переговорам за столом, но уже обсуждаем с Россией: что именно вы могли бы принять в тех или иных районах? Готовы ли вы отступить за определенные административные границы? Так же и с Украиной", – рассказал спецпосланник Трампа.

15 апреля 2025 года Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Путиным заявил, что "ключ" к завершению войны против Украины – "пять территорий".

В ответ 17 апреля Зеленский сказал, что Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны" и распространяет нарративы РФ.

18 апреля Уиткофф сказал, что во время дискуссии с Путиным тот был "зациклен" на украинской земле.