Головні суперечки між РФ та Україною незмінні, це "п'ять територій" та ЗАЕС – Віткофф

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважає, що у російсько-українських переговорах про завершення війни як і раніше існує "проблема п'яти територій" та Запорізької атомної електростанції. Про це він заявив порталу Breitbart News.

"Я вважаю, що головні теми – це регіони, атомна станція і те, як українці можуть користуватися Дніпром і виходити до моря. Ці питання, на мою думку, можна вирішити, якщо сторони сядуть за стіл переговорів, почнуть діалог, звузять коло суперечностей, а ми запропонуємо компроміси й творчі рішення, які враховуватимуть інтереси обох сторін. Якщо нам вдасться це реалізувати, думаю, є всі шанси на добрі новини", – сказав він.

У відповідь на уточнювальне запитання, Віткофф пояснив, що "наразі існує близько п’яти регіонів в Україні, які залишаються предметом суперечок між сторонами: два з них є під значним контролем Росії, а три — під змішаним контролем, частково українським".

"Але тут важливо розрізняти: є лінії фронту, є позиції військ, а є адміністративні кордони. Ми наразі ведемо неформальні перемовини з обома сторонами. Хочемо перейти до прямих переговорів за столом, але вже обговорюємо з Росією: що саме ви могли б прийняти в тих чи інших районах? Чи готові ви відступити за певні адміністративні межі? Так само й з Україною", – розповів спецпосланець Трампа.

15 квітня 2025 року Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, яка тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключ" до завершення війни проти України – "п'ять територій".

У відповідь 17 квітня Зеленський сказав, що Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони" і поширює наративи РФ.

18 квітня Віткофф сказав, що під час дискусії з Путіним той був "зациклений" на українській землі.