Зеленський про спецпосланця Трампа: З Віткоффом щось пішло не так

Президент повідомив, що Україна лише нещодавно розпочала діалог зі Стівом Віткоффом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому не вдалося особисто поспілкуватися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівеном Віткоффом. Діалог лише нещодавно розпочав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Spiegel.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Я ніколи не розмовляв з Віткоффом. Я запросив усіх радників з безпеки, всі були готові – мені здається, що з Віткоффом щось пішло не так. Я також не розмовляв з Віткоффом телефоном", – сказав він.

За словами президента, "група людей" зустрілася зі спецпосланцем президента США у Парижі.

"І з ним розмовляв керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак. Це було нещодавно. Діалог розпочався нещодавно", – додав він.

Зеленський також повідомив, що після конфлікту у Білому домі 28 лютого за участю віцепрезидента Джей Ді Венса він не мав із ним розмови.