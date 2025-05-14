Зеленський про спецпосланця Трампа: З Віткоффом щось пішло не так
Президент Володимир Зеленський повідомив, що йому не вдалося особисто поспілкуватися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівеном Віткоффом. Діалог лише нещодавно розпочав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Spiegel.
"Я ніколи не розмовляв з Віткоффом. Я запросив усіх радників з безпеки, всі були готові – мені здається, що з Віткоффом щось пішло не так. Я також не розмовляв з Віткоффом телефоном", – сказав він.
За словами президента, "група людей" зустрілася зі спецпосланцем президента США у Парижі.
"І з ним розмовляв керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак. Це було нещодавно. Діалог розпочався нещодавно", – додав він.
Зеленський також повідомив, що після конфлікту у Білому домі 28 лютого за участю віцепрезидента Джей Ді Венса він не мав із ним розмови.
- 13 травня повідомлялося, що до столиці Туреччини на прямі переговори Путіна та Зеленського прибудуть спецпосланці Трампа з питань Близького Сходу та України – Стів Віткофф та Кіт Келлог.
- В той самий день Віткофф заявив, що у російсько-українських переговорах про завершення війни як і раніше існує "проблема п'яти територій" і Запорізької атомної електростанції.
- Також він повідомив, що Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо необхідності проведення прямих переговорів, інакше Вашингтон буде вимушений припинити спроби завершити війну.