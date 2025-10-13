Зеленский об энергетике после атак РФ: Может придется импортировать, как в последние зимы

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине придется импортировать электроэнергию, если возникнет такая потребность после российских атак. Однако страна делала это во все зимы во время большой войны, рассказал глава государства во время брифинга с главой европейской дипломатии Кайей Каллас в Киеве.

"Поэтому если мы будем иметь проблемы с электроэнергией после тех или иных атак, нам придется импортировать ее", – заявил глава государства.

В то же время Зеленский акцентировал, что Украина использовала импорт электроэнергии во все зимы в течение полномасштабной войны: "И эта линия для нас открыта".

"Второй момент – они [россияне] атакуют наши газохранилища... водоснабжение и значительную часть нашей газовой инфраструктуры. Поэтому мы уже начали говорить об импорте газа, имеем свои оценки того, что нам будет нужно...", – рассказал президент.

По его словам, вопрос импорта газа – это "в основном о деньгах".

На сегодня сам газ не является проблемой – зато проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно средств для его покупки.

"Мы знаем, где покупать, мы знаем цену, у нас есть партнеры, которые просто не берут, не просят денег. То есть они просто поставляют: как наши норвежские партнеры или наши партнеры из ЕС, и мы также рассчитываем на это. А также это могут быть некоторые представители Ближнего Востока – мы воспользовались нашими связями прошлой зимой", – пояснил Зеленский.

Поэтому, добавил президент, Украина знает, где покупать газ, однако вопрос всегда заключается в том, где взять достаточно денег: "Но мы справимся с этим".