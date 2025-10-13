В Минэнерго опровергли, что отопительный сезон начнется 1 ноября – объяснение
Информация о том, что отопительный сезон в 2025 году начнется с 1 ноября не соответствует действительности, заявил Министерство энергетики.
"В сети активно распространяются ложные данные о дате начала отопительного сезона. Постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 года, не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах", – говорится в публикации.
По словам Минэнерго, условия ПСО предусматривают продление фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года до 31 марта 2026-го – эти даты условно названы "отопительный период".
Ведомство отметило, что это чисто техническая терминология для "верного определения условий в период поставки природного газа".
"Отопительный сезон в Украине начнется планированно. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", – заявили в Минэнерго.
Решение о начале и окончании отопительного периода самостоятельно принимают органы местной власти: тепло дают с учетом среднесуточной температуры в регионе, если она более трех суток держится ниже +8 градусов.
- 6 октября президент Зеленский пообещал ответные удары на российские обстрелы энергообъектов и сообщил, что Украине придется увеличить импорт газа.
- 13 октября глава евродипломатии Каллас сообщила, что ЕС работает над выделением Украине дополнительных 100 млн евро помощи для отопительного сезона.
